Rischio partenza big? Aldo Serena mette in guardia l’Inter su un giocatore: “Occhio!”

In casa Inter ci si gode il meritato successo per il 19° scudetto, ma il pensiero è già rivolto alla pianificazione della prossima stagione. Si parla anche di cessioni, il dibattito è aperto...

Dell'Inter di Conte Aldo Serena ha detto un gran bene anche in una recente intervista a Repubblica. Una squadra corale, quella nerazzurra, con un allenatore molto bravo a vincere subito (Antonio Conte) e un regista notevole in società (Marotta). "Scudetto bello e giusto", ha commentato l'ex giocatore nelle ore successive alle celebrazioni a Milano.

La notizia di un presunto interesse del Bayern Monaco per Achraf Hakimi ha fatto il giro del web e in mezzo alle diverse smentite è arrivato anche il monito di Aldo Serena, che sui social ha proprio voluto mettere in guarda l'Inter: "Occhio!". Hakimi quest'anno ha decisamente dimostrato di essere di un livello superiore, con ampi margini di crescita. Disfarsene vorrebbe dire rinunciare ad un giocatore con qualità straordinarie.