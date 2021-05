Serena: “Inter, scudetto bello e giusto. Marotta il caposaldo. Grande intuizione di Zhang”

Intervistato a La Repubblica, Aldo Serena, ex attaccante dell'Inter, ha commentato con queste parole lo scudetto conquistato dai nerazzurri

"Che scudetto è? Bello, giusto. Il caposaldo è Marotta: assumerlo dopo che la Juventus l’aveva dismesso è stata una grande intuizione, anche perché Marotta poi ha convinto Conte: cioè il più bravo entro uno spazio di tre anni di lavoro, dopo a volte affiorano spigoli e cedimenti. La Juve? A Torino avevano un vantaggio enorme, pensiamo solo allo stadio di proprietà. La scelta di Pirlo è stata coraggiosa ma azzardata: hanno preso una persona che in vita sua non aveva mai parlato a nessuna squadra per preparare una partita, non diciamo una stagione intera".