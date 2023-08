EDICOLA / CdS: Juve a 10 mln da Lukaku. Chelsea alza l’offerta. Mourinho…

Sta per arrivare il momento in cui Lukaku diventerà un giocatore della Juventus . Lui dice che non si farà ma la trattativa tra Juventus e Chelsea sta andando avanti e secondo il Corriere dello Sport il belga è a solo 10 mln di distanza dalla maglia juventina. "A 10 mln da Lukaku. Il Chelsea si avvicina alla Juve che vede Romelu. Nell'ultima call gli inglesi salgono a venti mln e Big Rom per Vlahovic".

L'ex giocatore dell'Inter quindi sembra avvicinarsi a grandi passi dal ritorno in Serie A in quella squadra nella quale diceva non avrebbe giocato mai. A proposito di ex interisti, stando alla prima pagina del quotidiano Mourinho starebbe pensando ad un giocatore della sua Inter, all'epoca del Triplete, Arnautovic. Nel box in fondo si legge: "Idea Roma, tentazione Arnautovic. Morata costa troppo. Pinto prova a sondare l'austriaco ma per il Bologna è incedibile".