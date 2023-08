Ravezzani: “Scamacca? Mai piaciuto, è da media-alta classifica. L’Inter…”

Vlahovic è un pezzo più pregiato però rispetto a Tonali e Brozovic?

"Io nell'immediato tra Vlahovic e Lukaku scelgo il belga. Io avevo grandi aspettative nel serbo ma non l'ho mai visto migliorare in questo anno e mezzo. E non mi vengano a dire che è solo colpa di Allegri. Ci spieghino allora anche la pubalgia".

Con Lukaku Chiesa renderebbe meglio?

"Con un giocatore come il belga accanto per me viene valorizzato. Nell'Inter di Conte, Lukaku faceva il centro-boa e faceva la sponda per Lautaro. Nel 3-5-2 devi avere una coppia così in attacco. Lukaku su sponde e dialogo è un maestro, nonostante una tecnica non raffinata. Alla Juve manca un giocatore del genere".

E di Scamacca all'Inter che ne pensa?

"Non è mai piaciuto onestamente. Mi sembra un ottimo calciatore, ma uno da club da medio-alta classifica. Un po' alla Matri, Pazzini. Neanche per la Roma lo vedo, che merita di puntare più in altro. Magari più da Fiorentina, Bologna. Il fatto che l'Inter punti su di lui fa pensare che non siano convinti del tutto di Thuram, almeno penso. Non so quanto ci stia bene con Lautaro".