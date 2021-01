Inter, l’acquisto che può riscrivere tutte le gerarchie: “Perfetto per quello che cerca Conte”

Il mercato di gennaio è alle prime battute, ma l’Inter lavora a ritmi serrati per completare, tra entrate e uscite, la rosa a disposizione di Antonio Conte. In entrata si è scaldata la pista Paredes. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista argentino è perfetto per dare qualità e grinta al reparto nerazzurro. Tutte qualità che fin qui, secondo la rosea, Conte non ha trovato in Eriksen:

“… Ha anche quella grinta che Conte vuole nelle sue mezzali (che Vidal ha interpretato come “eccessiva irruenza”): quella, per intenderci, che il tecnico non ha trovato in Eriksen, non permettendo al danese di trovare una sua dimensione in nerazzurro. Insomma, l’arrivo di Paredes potrebbe riscrivere le gerarchie dell’Inter, magari aggiungendo quel pizzico di competizione interna che, per vincere, non fa mai male“.

(Fonte: gazzetta.it)