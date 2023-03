Inter si gode i giovani. Da Mulattieri a Fabbian: oltre 30 mln. E su Carboni…

L'Inter in estate dovrà cedere e una parte degli introiti utili per le casse nerazzurre potrebbe arrivare dai giovani in prestito

Andrea Della Sala

Il mercato dell'Inter passerà inevitabilmente dalle cessioni. In casa nerazzurra prima bisognerà vendere e poi si potrà reinvestire parte del ricavato. In quest'ottica alcuni giovani in prestito stanno facendo molto bene e possono garantire un buon introito per le casse nerazzurre.

"All’Inter non dispiacerebbe una scena come quella della scorsa estate: seduti col ricco Chelsea a parlare di Lukaku, spuntò come un fungo il nome di Cesare Casadei, talento annaffiato in casa allora 19enne. Il ragazzo ora è a Londra e nelle casse nerazzurre sono arrivati 15 milioni inattesi, pioggia nel deserto. Tra Mulattieri in rampa di lancia a Frosinone, Fabbian che brilla nonostante una Reggina al buio e Oristanio, in cerca di fortuna in Olanda, c’è un tesoretto tra i 30 e i 40 milioni: che sia venduto in parte o per intero, o inserito in future trattative, aiuterà nel mercato", riporta La Gazzetta dello Sport.

MULATTIERI All’Inter aspettavano da tempo questo momento, quello in cui Samuele Mulattieri, classe 2000, trovasse se stesso anche in patria. Dopo il boom con il Volendam, società amica dei nerazzurri nella seconda divisione olandese (18 reti), era partito bene l’anno scorso nel Crotone prima di perdersi. Il prestito al Frosinone è stato un ricostituente: 10 gol, la A nel mirino, l’ultima doppietta in U21. Insomma, il profilo di una perfetta futura plusvalenza (è valutato già oltre dieci milioni), ma ogni decisione è rimandata a fine stagione, quando la punta tornerà (temporaneamente) ad Appiano: c’erano pretendenti a gennaio e aumenteranno d’estate.

ORISTANIO Gaetano Pio Oristanio ha due anni meno di Mulattieri, ma in comune c’è l’Erasmus in Olanda: un po’ meno centravantone e un po’ più rifinitore, il 20enne è ancora a bottega al Volendam e in stagione l’ha messa dentro una volta. A Mancini è bastato uno stage per definirlo predestinato e questa benedizione azzurra potrebbe aiutare a far lievitare il prezzo: tra le tante che lo seguono con attenzione, occhio al Bologna.

FABBIAN Giovanni Fabbian, invece, ha fatto le fortune della Reggina di Inzaghi, prima che la stagione si complicasse: Pippo ha raccontato meraviglie al fratello Simone su questo mediano assaltatore con 8 reti in B. Tornerà ad Appiano di certo e si allenerà coi grandi, poi chissà: potrà essere lui il dopo Gagliardini o finire all’Atalanta, se la valutazione della Dea sarà congrua. In ogni caso l’Inter si specchia soddisfatta nel proprio vivaio: piace, ad esempio, la crescita di Pirola a Salerno e pure il selfie di Valentin Carboni con Messi. Proprio su di lui, vero gioiello convocato dall’Argentina mondiale, ci sono grandi progetti. Sarebbero progetti in nerazzurro, offerte dall’estero permettendo.