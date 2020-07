Inter, Agoumé sgomita senza trovare spazio: una squadra di Serie A lo mette nel mirino

Al primo anno all’Inter, Lucien Agoumé ha fatto vedere il proprio talento sia con la Primavera ma anche con la prima squadra, collezionando fin qui 3 spezzoni di presenze. I nerazzurri ci hanno puntato e ci puntano ancora ma è plausibile pensare che, in estate, il francese classe 2002 possa essere ceduto in prestito per avere più spazio e continuità. E proprio in questi termini si inserisce l’interesse del Verona per Agoumé: “A Verona si guarda ai giovani per continuare a crescere. Così nelle ultime settimane un francesino si è piazzato in prima linea: è l’interista Lucien Agoume, centrocampista 18enne che in nerazzurro sgomita senza trovare spazio”, commenta La Gazzetta dello Sport.