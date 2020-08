Inter, l’idea affascinante di Allegri incuriosisce i tifosi: il progetto ha nome e cognome

Una visione di calcio completamente diversa da quella di Antonio Conte. Massimiliano Allegri, qualora diventasse davvero il nuovo allenatore dell’Inter, potrebbe cambiare molte cose in nerazzurro, anche il destino di alcuni calciatori. A cominciare da Christian Eriksen, riguardo al quale l’ex Juventus avrebbe un progetto molto affascinante, che incuriosisce i tifosi nerazzurri.

In tanti, da tempo, si chiedono infatti se il danese, che ha trovato qualche difficoltà nel calcio di Conte, non possa essere impiegato da centrocampista davanti alla difesa. Ed è proprio questo il progetto di Massimiliano Allegri: rendere l’ex Tottanham un grande regista, così come fatto con Miralem Pjanic in bianconero. Scrive il Corriere dello Sport:

“Il nuovo sistema di gioco potrebbe portare anche ad un’evoluzione per Eriksen. Con Allegri, infatti, che lo apprezzava già ai tempi dell’Ajax, oltre ad avere un ruolo da protagonista, non sarebbe da escludere per il danese un cambiamento tattico. Perché non potrebbe fare il regista, seguendo il percorso di Pjanic?“.

(Fonte: Corriere dello Sport)