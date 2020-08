Libero – Inter, con Allegri Skriniar salvo: sarà un altro il sacrificio di lusso. C’è un prescelto in mezzo

Se l’incontro di martedì tra l’Inter e Conte dovesse andare male, ecco che l’ad Marotta si rivolgerebbe subito a Max Allegri. L’ex tecnico della Juve è libero e accetterebbe subito la panchina nerazzurra. Sarebbe un’altra volta il sostituto di Conte. Ne ha parlato Libero che ha analizzato come potrebbe essere l’Inter allenata da Allegri:

“Conte alla Juve rinunciava ad uno tra Marchisio, Vidal, Pogba e Pirlo mentre Allegri li schierò tutti, sottraendo semmai un centrale difensivo. La storia si ripeterebbe nell’Inter dove lo scarto è Eriksen, uno di quei giocatori di qualità e pensiero che Max considera vitali. Il danese sarebbe libero di trovarsi la posizione dietro alle due punte – Lukaku e Lautaro, con Sanchez e Dzeko, apprezzato da Allegri, come alternative – che conserverebbero l’adorata e proficua convivenza. Salterebbe un centrale difensivo tra i titolari, non in rosa: Godin e De Vrij, Skriniar e Bastoni sarebbero valorizzati dalla linea a quattro, soprattutto lo slovacco al punto da bloccarne la cessione.

Per il 4-3-1-2 servono terzini di spinta e quindi ben vengano Hakimi (già preso) e Emerson Palmieri (ai dettagli), con D’Ambrosio e Biraghi riserve dal rendimento sicuro, oltre a Young. Salterebbe Candreva, già però in odore di cessione, e non verrebbe riscattato Moses: i soldi servono per il centrocampo. Per Tonali, acquisto impostato e prototipo del regista preferito daMax – passaggi rapidi e secchi – e una mezzala che alzi i centimetri e il tasso tecnico generale, in stile Pogba: Milinkovic-Savic sarebbe il prescelto, Lotito permettendo. A questo punto, il sacrificio di lusso al posto di Skriniar diventerebbe Brozovic, soprattutto per la scarsa leadership. Barella non è in discussione, Sensi sarebbe il jolly (vice-Eriksen o mezzala) e Nainggolan la probabile scommessa: Allegri ama trovare la chiave di volta nei giocatori. E nel frattempo accarezza l’idea di vincere lo scudetto con le tre grandi d’Italia”.