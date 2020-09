SM – Inter, la probabile per Benevento: due bocciati in mezzo. Novità anche in avanti

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani affronterà il Benevento in trasferta nel recupero della prima giornata. In difesa, come spiega Sport Mediaset, si rivedrà De Vrij, al rientro dalla squalifica. Con l’olandese dovrebbero esserci D’Ambrosio e Kolarov. Young e Hakimi sono pronti a collocarsi sulle corsie esterne, mentre i dubbi maggiori riguardano il centrocampo. Bocciati Eriksen e Brozovic per quanto visto contro la Fiorentina, tornano quindi in campo dal primo minuto Sensi e Gagliardini. Barella rimane in forse per una botta subita. In attacco turno di riposo per Lautaro, autore di una doppietta contro i viola, per cui al fianco di Romelu Lukaku ci sarà Alexis Sanchez.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella/Vidal, Gagliardini; Sensi; Lukaku, Sanchez.