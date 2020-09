Inter, un diktat per il mercato: da Vidal a Kanté, ecco cosa serve. E Marcos Alonso…

C’è un diktat che regola i movimenti di mercato di questa sessione in casa Inter: la correlazione tra entrate e uscite. E se per Vidal è necessario l’addio di Godin, in trattativa con il Cagliari, Tuttosport spiega che la dirigenza nerazzurra aspetta la cessione di Dalbert per partire all’assalto del laterale mancino e accontentare Conte.

Il preferito del tecnico nerazzurro resta Marcos Alonso del Chelsea, in vantaggio rispetto al compagno di squadra Emerson Palmieri. L’arrivo di Darmian è legato all’addio di uno tra Ranocchia e Asamoah, mentre resta sullo sfondo il sogno Kanté: per l’assalto al francese è necessaria la cessione di un big, con Brozovic candidato numero uno.