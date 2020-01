Amrabat, accordo Napoli-Verona ma il giocatore frena: la posizione dell’Inter. E Chong…

Viavai di procuratori e agenti FIFA ieri in sede all’Inter: come immortalato da FCINTER1908, anche Mohamed Sinouh, agente del centrocampista del Verona Sofyan Amrabat, ha parlato con la dirigenza nerazzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “l’Hellas ha già un accordo col Napoli. Ma il giocatore prende tempo: all’Inter piace ma le priorità in mediana restano altre. Sinouh ha parlato anche di Tahith Chong, classe 1999 dello United, in scadenza di contratto che piace anche alla Juve. L’Inter ha preso informazioni, poi si vedrà. Da qui all’estate le strategie possono cambiare, ma è bene essere pronti al colpo”.