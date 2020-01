VIDEO FCIN1908 / Mercato, l’Inter su Amrabat: l’agente in sede, si prova la beffa sul Napoli

Continua il lavoro dell’Inter sul mercato e a breve potrebbero esserci sviluppi interessanti. Come infatti raccolto da FcInter1908, Sinouh Mohamed, procuratore di Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona, ha appena raggiunto la sede dei nerazzurri. Il club ha già nelle scorse settimane mostrato interesse nei confronti del marocchino naturalizzato olandese. Amrabat è un’operazione che andrebbe imbastita per giugno, in quanto non potrà trasferirsi a gennaio avendo già indossato due maglie in stagione: Bruges e Verona.

Amrabat è stato già ad un passo dal Napoli ma la trattativa si è arenata sulle volontà del giocatore. Il centrocampista ha chiesto o quattro anni di contratto o cinque anni con l’inserimento di una clausola bassa. Il Napoli, invece, vuole accordarsi per un quinquennale ma senza clausola.

Il valore del giocatore è di circa 15 milioni di euro, mentre l’ingaggio dovrebbe aggirarsi sui 2 milioni. E l’Inter prova a beffare il Napoli per giugno.