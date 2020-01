Sky – Inter, l’agente di Amrabat in sede: offerto anche un gioiello dello United, ecco chi è

Come vi abbiamo riportato grazie alla presenza di un inviato di FCInter1908.it sotto la sede nerazzurra in viale della Liberazione, l’Inter ha incontrato l’agente di Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona e fra le maggiori rivelazioni di questa stagione in Serie A. Chissà che i nerazzurri non possano riuscire nel contropiede nei confronti del Napoli, da tempo forte sul giocatore.

Ma, stando a quanto riportato da Sky Sport, con Sinouh Mohamed, agente dell’ex Bruges, non si sarebbe parlato solo di Amrabat, bensì anche di di Tahit Chong, esterno classe ’99 del Manchester United. L’olandese, originario di Curaçao, è in scadenza di contratto con i Red Devils. Sulle sue tracce è data da settimane la Juventus, indicata da più fonti vicina al giocatore. Ma, secondo l’emittente, il giovane talento dello United sarebbe stato offerto all’Inter. Con la possibilità di un altro colpo a zero per i nerazzurri. Con vista sul futuro.

(Fonte: Sky Sport)