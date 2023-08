Arnautovic, grande accoglienza della Curva. Ecco le cifre tra prestito e obbligo

"Ad ogni modo, ieri pomeriggio Arnautovic ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. In mattinata aveva sostenuto le visite mediche - la Curva lo ha accolto come meglio non avrebbe potuto: «Bentornato in famiglia, la Nord è con te» -, mentre dopo pranzo è andato in sede per firmare il contratto biennale da 3,7 milioni. Solo in serata, invece, è arrivato l’annuncio ufficiale del trasferimento. La formula è quella del prestito (4 milioni il costo) con obbligo di riscatto per altri 4 milioni, a cui ne vanno aggiunti un altro paio sotto forma di bonus".