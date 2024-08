"Quel che è certo è che finora Arnautovic si è orientato sulla prima opzione, congelando di fatto qualsiasi mossa del club per un rinforzo in attacco. Su di lui ci sono stati alcuni sondaggi dalla Turchia — Besiktas, Galatasaray e Trabzonspor — ma la prospettiva per adesso non sembra scaldare l’ex Bologna. Soprattutto, non sono arrivate offerte concrete: dettaglio che può fare tutta la differenza del mondo. Anche per questo l’Inter vuole arrivare pronta a una eventuale proposta da altri club per il suo attaccante. Se Arnautovic dovesse manifestare un’apertura alla partenza, Marotta e Ausilio sarebbero disponibili a cercare una soluzione che accontenti tutti. Il nodo, in entrambe le direzioni, è l’ingaggio: l’austriaco ad aprile ha compiuto 35 anni e guadagna 3,5 milioni netti a stagione. Un peso significativo per le casse nerazzurre — siamo sui 6,5 milioni lordi annui —, una cifra impegnativa anche per un altro club che decidesse di investire sull’esperienza di Marko. Di sicuro, dal suo futuro dipende il mercato in entrata dell’Inter: qualcosa si muoverà solo in caso di addio", aggiunge Gazzetta.