"La situazione non è semplice. Al momento, Marko non ha offerte. Va per i 36 anni, guadagna 3,5 milioni lordi a stagione e arriva da un’annata da 7 gol in 34 partite. Da un punto di vista tecnico è il solito Arnautovic, trascinatore e leader della nazionale, ma l’aspetto economico pesa. L’austriaco guadagna tanto, piazzarlo non è facile. Oltretutto, ha un contratto in scadenza nel 2025. Un prestito con obbligo di riscatto non è fattibile. Nei prossimi giorni ci sarà un summit con i piani alti nerazzurri per capire il da farsi. Fin qui Marotta e Ausilio non hanno mai aperto alla cessione, ma se la punta dovesse forzare la mano per andarsene allora la situazione cambierebbe. Comunque, non ci sarà un muro contro muro. Arnautovic è la quarta punta agli ordini di Inzaghi".