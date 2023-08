Arnautovic, nessun contatto Inter-Bologna nelle ultime ore. L’attaccante è ritenuto incedibile

Il Bologna non fa sconti per Marko Arnautovic. Il dt rossoblù Giovanni Sartori ieri ha messo in chiaro alcuni concetti: "Non è sul mercato. Per noi Marko è un giocatore importantissimo. Speriamo solo che quest'anno sia meno bersagliato dagli infortuni, perché l'anno scorso purtroppo è stato frenato da problemi fisici. Noi pensiamo e speriamo che faccia un grande campionato". Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra le due società, nelle ultime ore, non c'è stato nessun contatto diretto.