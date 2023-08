Thiago Motta: “Conosco il mercato, tutto è possibile. Su Arnautovic…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria con il Cesena, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato così di Marko Arnautovic e del mercato rossoblu: "Conosco il mercato e tutto è possibile. Mi concentro su quello che dobbiamo fare con quello che abbiamo a disposizione, poi vediamo per il futuro. Oggi penso sia stata una partita non facile da giocare, hanno giocatori con qualità. Quando avevamo noi la palla loro si mettevano indietro. Cercavamo di creare, ma la ripartenza la ottenevano loro. Oggi è stato il Cesena, ma anche in campionato possiamo trovare squadre che giocano così".