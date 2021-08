Marchetti (Sky): “Inter, due colpi se parte Lukaku. Pesa la volontà del belga”

Il giornalista ha parlato di quali potrebbero essere i vantaggi dall'addio al belga che non ha escluso di lasciare il club nerazzurro

Il Chelsea cerca un numero 9 e come Lukakuin giro non ce ne sono molti. Le caratteristiche fisiche che ha e la differenza che fa non sono da tutti. Il club inglese ha lui come obiettivo perché migliorerebbe la qualità della rosa del club londinese e gioca in una società che avrebbe comunque bisogno di soldi, spiegano a Skysport.