Sky – È fatta per Holm all’Atalanta: cifre e dettagli dell’operazione

Emil Holm, accostato anche all’Inter in questa finestra di mercato, passa all’Atalanta. È fatta per la cessione dell’esterno dallo Spezia al club allenato da Gian Piero Gasperini. Oggi sono in programma le visite mediche, fa sapere Sky.