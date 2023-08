Inter, mercato chiuso con Pavard? Marotta non esclude un ultimo colpo per Inzaghi

"Il difensore, campione del mondo con la nazionale francese e d’Europa con i bavaresi nel 2020, costituisce l’affare più costoso del mercato italiano in questa sessione. 30 milioni più 2 di bonus la cifra dell’operazione che consente a Inzaghi di avere a disposizione il giocatore per la sfida con la Fiorentina di domenica. In teoria il mercato in entrata sarebbe chiuso ma Marotta non esclude di mettere a disposizione dell’allenatore un centrocampista fisicamente strutturato qualora si presentasse un’opportunità last minute in prestito", rivela il quotidiano.