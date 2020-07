UFFICIALE – Atlanta United, De Boer lascia di comune accordo. “Esperienza meravigliosa”

Frank de Boer, ex tecnico dell‘Inter, non è più l’allenatore dell’Atlanta United. Lo ha annunciato la società americana tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Fatale, per l’olandese, la sconfitta nell’ultima partita di MLS contro l’FC Cincinnati (1-0) allenata da un altro olandese, Jaap Stam. Un ko seguito a quello contro i Red Bull di New York. Duri colpi per l’Atlanta, che ha deciso dunque di voltare pagina. Frank de Boer ha commentato così:

“Sono grato per l’opportunità che ho avuto dall’Atlanta United. Allenare nella Major League Soccer e vivere ad Atlanta è stata un’esperienza meravigliosa e una nuova, gradita sfida. Non dimenticherò mai gli incredibili tifosi qui ad Atlanta, sono davvero speciali. Voglio ringraziare i giocatori“.