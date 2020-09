Inter-Conte, patto di ferro: “Tre acquisti lo dimostrano”. E ci sarebbe Dzeko…

Dal patto di Villa Bellini è nata una nuova Inter, ancor più Conte-centrica di prima. E lo dimostrano le mosse sul mercato fin qui operate dai dirigenti nerazzurri, che hanno portato a Milano profili richiesti dal tecnico: Kolarov, Vidal (ormai ci siamo) e presto Darmian. Con un quarto colpo in attacco già in canna. Il preferito di Conte sarebbe Dzeko, anche se su di lui c’è anche la Juventus:

“Un acquisto, quello di Vidal, che non fa altro che confermare la centralità dell’allenatore salentino nel progetto nerazzurro dopo il summit del 25 agosto a Villa Bellini. Lì si è dato vita alla “nuova” Inter, con la conferma di Conte, il taglio delle spese – e di conseguenza di alcuni affari ormai definiti come Tonali – e la scelta di puntare sui profili low cost e di esperienza tanto cari al tecnico e da lui indicati come Kolarov, Darmian e, appunto Vidal. Ci sarebbe anche Dzeko, ma questa è un’altra storia…“.

(Fonte: Tuttosport)