Barça, dopo Lautaro chiesto un altro big. Veto Inter: “Non se ne parla e per nessuna cifra”

Un interessante retroscena, quello raccontato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato dalla rosea, infatti, nelle discussioni prima per Lautaro e poi per Vidal, il Barcellona, su esplicito desiderio di Koeman, avrebbe chiesto all’Inter informazioni per Stefan de Vrij. Ma da Viale della Liberazione avrebbero alzato un muro invalicabile. Il difensore centrale è un pilastro della squadra di Conte. Per il presente e per il futuro:

“… Su de Vrij va raccontato un retroscena: nelle chiacchierate tra Milano e Barcellona su fronti molteplici su suggerimento del tecnico Koeman il club catalano ha provato a chiedere informazioni sul difensore di Conte. L’Inter ha alzato un muro, non aprendo neppure la discussione. de Vrij è un punto fermo dell’Inter che verrà“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)