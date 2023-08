Luca Toni ha commentato il mercato dell'Inter su DAZN : « Formazione nerazzurra indebolita in attacco? La squadra nerazzurra ha perso due pezzi da novanta. Lukaku non avrà fatto un gran campionato ma ha fatto bene nel finale, ma Dzeko ha fatto una stagione fantastica».

«Secondo me l'Inter si è trovata spiazzata perché pensava di prendere Romelu e ha lasciato andare via troppo presto il giocatore bosniaco. Credo che l'attacco sia l'unico tassello che manchi per un'Inter forte».