Pedullà – Inter, offerta giusta da giovedì per Pavard. Correa out? Sanchez oppure…

Accordo trovato tra i due club per il difensore che, una volta trovato il suo sostituto, sbarcherà nel campionato italiano. Via libera alla cessione dell'attaccante

Accordo ormai definitivo per Benjamin Pavard. Giovedì scorso l'Inter ha messo sul tavolo trenta mln e aggiungerà a quella cifra altri 2 mln di bonus per avere il difensore. Una giornata importante questa per il club nerazzurro che ha sbloccato l'operazione". Così Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato della trattativa per il calciatore francese che arriverà a Milano dal Bayern Monaco.