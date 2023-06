Sulle mosse da fare in attacco in questo mercato estivo, l'Inter sembra avere le idee piuttosto chiare. Soprattutto Simone Inzaghi

Sulle mosse da fare in attacco in questo mercato estivo, l'Inter sembra avere le idee piuttosto chiare. Soprattutto Simone Inzaghi, che nell'ultimo vertice con la società è stato molto netto sulla volontà di puntare ancora su Romelu Lukaku. Come riferisce Il Messaggero, l'allenatore nerazzurro lo ha ribadito prima al presidente Zhang e poi ai dirigenti: