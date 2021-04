Attacco Inter, rinforzo certo: “Profilo di spessore, non quarta punta. Un nome su tutti”

L'attacco del 2021-22 dell'Inter vedrà sicuramente almeno un volto nuovo. C'è una grande novità sulle strategie nerazzurre

L'attacco del 2021-22 dell'Inter vedrà sicuramente almeno un volto nuovo. La grande novità, secondo Tuttosport, è che i nerazzurri potrebbero puntare su un profilo di spessore, non per forza un nome in grado di giocare il ruolo di 'quarta punta'. Il nome di spessore in questione potrebbe anche essere Moise Kean, attualmente al Paris Saint-Germain in prestito dall'Everton e apprezzato molto da Marotta. Scrive il quotidiano:

"L’Inter per la prossima stagione ha intenzione di inserire un nuovo attaccante in organico, un vice-Lukaku, un giocatore che non sia per forza di cose il quarto del reparto, ma anche il primo cambio al belga e Martinez, visto che Sanchez in queste due stagioni ha dimostrato di non poter garantire una continuità granitica (...). Kean? Alcuni punti a cui eventualmente appoggiarsi per pensare una futura trattativa ci sono. Innanzitutto i rapporti con Raiola sono buoni (...). Lo stesso Marotta, ovviamente, conosce bene Kean. Infine, se Kean tornerà all’Everton e sarà quindi sul mercato, attenzione alla carta Vecino, sempre piaciuto ad Ancelotti".