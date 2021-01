SM – Inter, ti serve un attaccante. Sono quattro i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio

Il reparto offensivo dell’Inter ha bisogno di un ritocco. Lukaku e Lautaro sono due certezze, ma non si può fare totale affidamento su di loro. Servono alternative. Pinamonti non è ancora pronto per dire la sua in una squadra come l’Inter e Sanchez non è affidabile dal punto di vista fisico. A Conte serve almeno un’alternativa.

Secondo Sportmediaset “Con l’addio di Pinamonti (ormai certo, anche perché totalmente fuori dai progetti contiani) serve un intervento anche solo dal punto di vista numerico: tenendo conto che Eriksen non è il solo nome pesante sul mercato, è da qui che devono arrivare i fondi per poter soddisfare le legittime esigenze di Conte. I nomi sono più o meno sempre gli stessi, giocatori fra l’altro molto diversi tra loro ma ognuno a suo modo funzionale: Gervinho, Gomez, Eder e Pellè. A meno di un jolly inatteso, la punta che arriverà (se arriverà) verrà dunque pescata da quel mazzo: le prime due carte sono ovviamente le più gradite, ma anche le meno probabili”.