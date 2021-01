Palmeri: “L’Inter sorpassa tutti per Gomez: c’è accordo. E il budget arriverà da questo addio”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter aggiornando sulla questione Papu Gomez: “Sperando di riuscire a convincere il PSG e Paredes per effettuare lo scambio con Eriksen, l’Inter sorpassa tutti nettamente per il Papa Gomez: la notizia è che ha raggiunto un accordo di massima con il Papu Gomez, su cifre e durata del contratto. Ora ovviamente viene il difficile, ovvero l’accordo con l’Atalanta, che non vede perché debba abbuonare i 15 milioni.

Il problema è che l’Inter ancora prima che convincere l’Atalanta magari a tagliare qualcosa, deve risolvere proprio internamente le uscite, e il budget da accordare a Percassi per Gomez arriverà solo dal liberare il salario che deve essere ancora corrisposto per Eriksen. E nel frattempo Paratici marca stretto Marotta sul campo di Bergamo, come l’anno scorso per la coppa Kulusevski: stavolta per il trofeo Papu è tutto vero, la Juve ha offerto lo scambio con Bernardeschi. L’Atalanta non è esaltata dalla proposta ma non ha ancora rifiutato”, conclude.