Repubblica – Attacco Inter, fretta Marotta: “Proposto colpo dalla Serie A”. Poi tutto su Nandez

Sono ore caldissime di mercato per l'Inter, sempre alla ricerca dell'ultimo tassello in attacco da regalare a Simone Inzaghi

Marco Macca

Sono ore caldissime di mercato per l'Inter, sempre alla ricerca dell'ultimo tassello in attacco da regalare a Simone Inzaghi. Il primo nome, come vi stiamo raccontando, è quello di Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach, che ha scavalcato in lista Correa e Zapata, ormai pista praticamente impossibile visto il muro Atalanta. Ma non solo i soli nomi.

Come scrive Repubblica, infatti, nelle ultime ore l'entourage di Andrea Belotti ha proposto il gallo ai nerazzurri, che al momento, però, non sembrano intenzionati ad affondare il colpo. Dopo l'attaccante, scrive il sito del quotidiano, Marotta proverà a chiudere anche per Nahitan Nandez, ormai da tempo nel mirino dell'Inter:

L'ultima proposta in attacco

"Marotta e Ausilio hanno fretta: molti i nomi proposti, e quello più accreditato porta a Marcus Thuram: a 30 milioni i tedeschi non faticherebbero a cederlo. Correa viene scavalcato: Lotito chiede 35 milioni, troppi per l'Inter ma l'agente Lucci continua a mediare. Dopo la punta, Marotta cercherà di far entrare Nandez: tra il centrocampista e il Cagliari è gelo, Giulini non apre al prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, l'entourage di Belotti ha proposto il suo assistito all'Inter, ma il club di Zhang - almeno per il momento - non tenterà l'affondo".

(Fonte: Repubblica)