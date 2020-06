Aubameyang, c’è l’apertura totale all’Inter. Il club valuta: questa la posizione attuale

Pierre-Emerick Aubameyang dà la sua apertura totale all’Inter. E’ quanto risulta a Calciomercato.com, che spiega come il gabonese, tra i nomi possibili per il post-Lautaro Martinez, gradirebbe molto un’esperienza in Italia e, soprattutto, sotto la guida di Antonio Conte. E lo stesso portale spiega la posizione attuale del club di viale della Liberazione: “In questo momento però non c’è il gabonese in cima alle scelte della dirigenza nerazzurra.

Quando si valuta un top player al posto di Lautaro Martinez ci sono altri nomi prima di Aubameyang, che certamente può diventare un’occasione importante ma non il primissimo della lista almeno al momento. Dipenderà da tanti fattori, prezzo ma non solo; l’Inter sta riflettendo sull’attacco e si sta muovendo su più tavoli, Aubameyang apre però ad oggi non c’è una trattativa con l’Arsenal o col giocatore stesso”, si legge.