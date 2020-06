Sport insiste: Lautaro è infastidito, vuole il Barça e non comprende una cosa. L’Inter…

Una parte cash significativa, compresa tra i 90 e gli 85 milioni di euro, e una contropartita altrimenti non se ne fa nulla. È chiara la posizione dell’Inter su Lautaro Martinez. Il club nerazzurro ha accettato di includere nella trattativa Junior Firpo, ma il problema principale è la valutazione del Barça (35-40 milioni), mentre l’Inter non valuta il giocatore oltre i 20 milioni. Secondo quanto riporta Sport, le posizioni sono distanti e la trattativa tra i due club sta logorando e infastidendo Lautaro e il suo entourage.

“L’argentino è stato chiaro con l’Inter, vuole firmare per il Barça e non comprende come mai ci siano così tanti ostacoli quando è chiaro che il club nerazzurro otterrebbe un enorme guadagno, soprattutto tenendo conto dell’attuale crisi economica. L’argentino vuole porre fine a questo problema al più presto e mettere a tacere le critiche piovutegli addosso per le sue prestazioni sul campo. Al Barça sono molto chiari sul fatto che Lautaro arriverà solo a un prezzo ritenuto equo e sanno che l’attaccante farà tutto il possibile per avvicinare le posizioni e forzare la sua partenza“, si legge sul quotidiano. Dal canto suo l’Inter non ha nessuna necessità di vendere, tanto meno un giocatore come Lautaro, considerato uno dei pilastri della squadra di Conte.

(Sport.es)