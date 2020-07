Mercato Inter, Arteta: “Rinnovo Aubameyang? Sono fiducioso”. Il ghanese: “Parlerò col club”

Con la doppietta messa a segno nella vittoria dell’Arsenal contro il Norwich per 4-0, Pierre-Emerick Aubameyang raggiunge Jamie Vardy in testa alla classifica dei cannonieri di Premier League a quota 19 gol. Normale che i Gunners uno così vogliano tenerselo stretto. E infatti, anche dopo un grande poker, in casa dei londinesi a tenere banco è soprattutto il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2021) del gabonese, fra gli attaccanti accostati con maggiore insistenza all’Inter per la prossima stagione. Su questo argomento, Arteta ha dichiarato:

“Sono molto fiducioso sul prolungamento di Aubameyang. Sa cosa stiamo cercando di fare qui. Speriamo che rimanga per molto tempo. Cerca sempre di essere il migliore, di segnare gol, di aiutare la squadra. Sono davvero contento di lui, non solo per i gol, ma anche per il suo atteggiamento in generale“.

Aubameyang, invece, ha parlato così: “Il mio contratto? Vedremo. Parlerò con il club e vedremo cosa succede. Sono molto concentrato sulle partite. Da quando è arrivato Mikel (Arteta, ndr), stiamo andando bene. Stiamo lavorando bene. Ci sono segnali che dimostrano che stiamo migliorando“.

