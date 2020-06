Inter, Aubameyang: “Rinnovo con l’Arsenal? Nessuna proposta, non ho deciso. Io voglio…”

Il nome di Pierre-Emerick Aubameyang resta molto forte in ottica Inter per l’attacco della prossima stagione. Un futuro, quello del ghanese all’Arsenal, tutt’altro che certo. L’offerta di rinnovo dai Gunners, infatti, non è ancora pervenuta al giocatore. Un motivo in più spinge l’ex Borussia Dortmund a prendere in considerazione l’idea di lasciare Londra per provare una nuova esperienza. E chissà che questa non possa essere proprio all’Inter. E’ stato lo stesso Aubameyang a confermare che il rinnovo con l’Arsenal non è ancora vicino in un’intervista a Telefoot:

“Di recente non ho ricevuto alcuna proposta. Naturalmente ho parlato con il club. Sono passati parecchi mesi. Sanno benissimo perché non è successo niente. L’Arsenal ha le chiavi del mio rinnovo. Spetta a loro fare il loro lavoro e poi vedremo come va. Come ho detto, è una svolta nella mia carriera. Voglio essere molto sincero con tutti. Sarà necessariamente una scelta molto difficile da fare. Perché non ho ancora scelto. Vedremo. Sarà forse la scelta più importante della mia carriera, ma per il momento non è stato deciso nulla “.

Aubameyang ha poi concluso:

“Ovviamente voglio vincere titoli. Tutti i giocatori lo sognano. Tutti si chiedono se voglio vincerli all’Arsenal o da qualche altra parte. Come ho detto, il futuro ci dirà. Il club ha le chiavi in ​​mano. Ho fame di vincere titoli“.