Marco Barzaghi: “Blitz di Ausilio a Londra volto a sondare il terreno per questa cessione”

Sul suo canale You Tube, Marco Barzaghi ha parlato del viaggio (con possibili risvolti di mercato) di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter , a Londra:

"Situazione mercato: blitz di Piero Ausilio a Londra. Per cercare di capire una serie di situazione, ma soprattutto per sondare il terreno per eventuali interessati a Dumfries. Il Chelsea, però, si è già sistemato con Malo Gusto. Vi avevamo parlato di un interesse del Real Madrid. Adesso, però, l'olandese va fatto giocare, altrimenti si rischia di deprezzarlo".