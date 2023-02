Mossa Inter, deciso il primo acquisto per il 23-24: “Scelta già comunicata al suo club”

L'Inter guarda già alla prossima stagione e si porta avanti per completare il primo acquisto del 23-24: intenzione comunicata

L'Inter guarda già alla prossima stagione e si porta avanti per completare il primo acquisto del 23-24. Si tratta di Francesco Acerbi, già in rosa in questa stagione ma di proprietà della Lazio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero già comunicato al club di Lotito l'intenzione di riscattare il cartellino del giocatore: