Calhanoglu, fumata bianca vicina. Prima bozza di accordo: rinnovo fino al 2025, le cifre

L'Inter prosegue le trattative per il rinnovo del centrocampista turco: dopo le gare di Champions i andrà nel dettaglio del prolungamento

Andrea Della Sala

L'Inter vuole evitare altri casi Skriniar. Per questo, il club si è messo concretamente al lavoro per sistemare i rinnovi di alcuni giocatori considerati fondamentali per la squadra di Inzaghi. Tra questi Calhanoglu.

"Il turco è il dossier più caldo perché in questa stagione ha elevato il suo status sia dal punto di vista tecnico che da quello emotivo. È diventato vitale nella doppia veste di regista in assenza di Brozovic e di mezzala assaltatrice, ora che il croato sta tornando nelle sue terre. Nello stesso tempo, però, da quando alcuni suoi ex compagni rossoneri lo hanno preso di mira su un bus festante in giro per Milano, Calha è diventato un idolo del tifo nerazzurro. È riuscito a catalizzare su di sé la maggior parte dei cori della Nord. Insomma, è come se, dopo lo scudetto dei rivali, abbia assunto il ruolo di principale nemico del Diavolo. È opinione comune in viale della Liberazione che uno così vada tenuto stretto: per questo è ben avviata l’operazione rinnovo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’obiettivo è ottenere la firma in calce già entro la fine di questo mese, ma è probabile che per ragioni pratiche si vada a marzo inoltrato, dopo la doppia sfida contro il Porto: è un incrocio che potrebbe cambiare il senso della stagione. In ogni caso, i primi contatti sono stati proficui e hanno messo rapidamente la trattativa su un piano inclinato. Da un lato l’Inter ha dimostrato vuole riconoscere anche economicamente l’importanza del centrocampista. Dall’altro il turco ha ribadito la sua volontà di rimanere ancora per un bel po’ in città e di provare poco interesse per esperienze in altri campionati. La bozza di intesa, che ha raccolto il gradimento di Hakan, è da 5,5 milioni netti a stagione con contratto esteso fino al 2026. Ultimo dettaglio da limare, l’entità dei bonus, che lo porteranno sopra quota sei. Non pare un problema così grosso da risolvere in queste condizione", si legge su Gazzetta.