CM – Baldanzi brilla con l’U20, c’è anche l’Inter: concorrenza e prezzo

Il Mondiale U20 in corso in Argentina sta regalando tanti uomini copertina, tra questi c'è sicuramente Tommaso Baldanzi. Classe 2003 di proprietà dell'Empoli, il gioiellino che gioca sulla trequarti ha chiuso il primo anno di Serie A con 4 gol in 26 partite. Il club toscano vuole tenerlo un altro anno, ma molto dipenderà dalle proposte che arriveranno.