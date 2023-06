In Spagna – Barça, ultimatum da agenti Brozovic: “Offerta all’Inter in pochi giorni”

In Spagna ci sono tante voci che parlano dell'interesse del Barcellona per Brozovic. Ma se il quotidiano Sport esclude che i blaugrana riusciranno mai a fare arrivare un'offerta all'Inter per il croato, a causa dei problemi economici del club, il giornalista Gerard Romero, vicino alle questione della squadra catalana, dice che c'è ancora speranza.

In un tweet ha spiegato che il centrocampista sta ancora aspettando una proposta del Barça per l'Inter; i suoi agenti avrebbero dato un ultimatum alla società spagnola perché presentino in via della Liberazione un'offerta convincente per il loro assistito. In pochi giorni i dirigenti del Barcellona dovranno trovare una proposta concreta che soddisfi i desideri dei nerazzurri disposti a cedere il calciatore a chi metterà sul piatto un'offerta superiore ai venti mln. Se in pochi giorni questa offerta non arriverà sarà addio al giocatore, se questa offerta arriverà - spiega Romero - Brozovic può ancora finire in Liga.