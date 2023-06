Sky – Brozovic, prima scelta è il Barça: ha un accordo ‘a salire’. Onana…

Come noto l'Inter ha ceduto di fatto Marcelo Brozovic all'Al-Nassr, ma non è arrivato il sì del calciatore che ha rifiutato un biennale da 20 mln a stagione chiedendo una cifra molto più alta per accettare di andare a giocare nel campionato arabo. Il giocatore croato in realtà attende il Barcellona, è la sua prima scelta. Ma il club catalano non ha ancora contattato il club nerazzurro (che chiede almeno una cifra simile rispetto ai 23 mln offerti dal club saudita) mentre c'è un'intesa di massima per un triennale a salire con il centrocampista: da 7 mln a 8 al secondo anno arrivando a 9 mln per il terzo anno.