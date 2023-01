Mundo Deportivo spara: “Barcellona chiederà Brozovic in prestito. Non può spendere ma…”

Lo scambio con Franck Kessié è destinato a non concludersi, ma il Barcellona sembra comunque intenzionato a provarci per Marcelo Brozovic

Lo scambio con Franck Kessié è destinato a non concludersi (il centrocampista ivoriano, secondo ultime indiscrezioni, resterà in Spagna ), ma il Barcellona sembra comunque intenzionato a provarci per Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, testata catalana vicina alle vicende di casa blaugrana, il club del presidente Laporta vorrebbe avviare una trattativa con l'Inter per il centrocampista croato, che attualmente sta recuperando da un infortunio accusato in Nazionale.

C'è però un 'dettaglio' che difficilmente (eufemismo) convincerà l'Inter a lasciar partire Brozo. Al di là dell'importanza tecnico-tattica che Marcelo ha nello scacchiere di Simone Inzaghi, infatti, il Barcellona vorrebbe acquistare Brozovic in prestito con diritto di riscatto a giugno. Una formula che quasi sicuramente il club nerazzurro nemmeno prenderebbe in considerazione. Il Barça, avendo problemi con il Fair Play Finanziario, al momento non può acquistare giocatori a titolo definitivo e pertanto vorrebbe rimandare ogni discorso in estate. Ma l'Inter, come detto, si terrà stretta il suo Epic Brozo, e di certo non cederà a tali 'lusinghe'...