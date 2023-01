SM – Inter, due ipotesi per l’attacco contro l’Empoli. Le ultime su Brozovic

Da Sport Mediaset arriva un aggiornamento sulle possibili scelte per la gara del Meazza Inter-Empoli di lunedì sera. Queste le ultime raccolte da Appiano Gentile: "Inzaghi potrebbe riproporre la coppia Lautaro-Dzeko, ma resta l'ipotesi di far rifiatare uno dei due e dar spazio a Correa dal primo minuto, provando a rivedere l'attacco durante il match. Le risposte di Lukaku, tornato in gruppo, sono buone e dare spazio a al belga è quasi un obbligo per fargli riprendere il ritmo partita. Resta fuori dalle chance di titolarità Brozovic, che prosegue nel lavoro differenziato e rientrerà nelle prossime settimane come Handanovic".