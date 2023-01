FCIN1908 / Inter, torna Lukaku. Il punto su Brozovic. Skriniar, club vuole chiarimento

L'Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile con un trofeo in più. La gioia per la vittoria della Supercoppa contro il Milan dovrà servire da motore per affrontare con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo i prossimi tanti impegni in calendario. Lunedì sera a San Siro è atteso l' Empoli , poi ci sarà la Cremonese e l' Atalanta in Coppa Italia. Senza contare che il 5 febbraio in agenda c'è un nuovo importante test con il Milan.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Lukaku dovrebbe finalmente rientrare contro l'Empoli. Difficile dire se dal primo minuto come titolare. Il giocatore belga si è allenato sempre in gruppo e questo rappresenta un'ottima notizia. Simone Inzaghi, che alla vigilia della partita contro l'Empoli, non parlerà in conferenza stampa, dovrà valutare quanto e come impiegare Big Rom. Anche alla luce dei prossimi impegni. Buone notizie per quanto riguarda invece Brozovic e Handanovic. Si stanno allenando a parte, ma ci sono miglioramenti: i due sono attesi in gruppo a breve, nel corso della prossima settimana. Difficile non parlare di Milan Skriniar e delle voci relative al suo rinnovo e all'offerta da parte del club nerazzurro che si mescolano a quelle provenienti da Parigi. La posizione dell'Inter non cambia. Con una sfumatura in più. Più passa il tempo, più aumenta l'urgenza di avere un chiarimento da parte del calciatore slovacco. E' proprio Milan Skriniar, ora, a dover fare chiarezza sul suo