In Spagna – Lautaro, Barça ormai rassegnato: “Scelto un altro attaccante. Trattativa avanzata”

E’ sempre più Inter e sempre meno Barcellona per Lautaro Martinez. A maggior ragione in base alle ultime notizie che arrivano dalla Spagna, secondo cui il Barça, nel pieno di un’autentica rivoluzione, sarebbe ormai in procinto di cambiare obiettivo per rinforzare il proprio attacco, consapevole delle difficoltà nell’assecondare le richieste economiche dei nerazzurri.

Ecco che allora, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero accelerato per portare al Camp Nou Memphis Depay, attaccante olandese autore di una grande stagione con la maglia dell’Olympique Lyonnais. In Olanda parlano anche di una trattativa in stato avanzato. L’ex United, a differenza dell’argentino, ha un contratto in scadenza nel 2021 e, dunque, è acquistabile a prezzi più accessibili.

Segno di quanto la presa del Barcellona su Lautaro si stia ormai allentando. Un futuro sempre più colorato di nerazzurro per il Toro.

(Fonte: Mundo Deportivo)