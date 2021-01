Inter strapazza Juve, passaggio di consegne. Barella simbolo: “Immagine di quello che Conte…”

Il Corriere della Sera esalta la grande prestazione dell’Inter di Conte contro la Juventus. Una partita che, secondo il quotidiano, sa di passaggio di consegne per il trono d’Italia. Una notte stellare che ha come simbolo assoluto Nicolò Barella:

“La notte più bella, quella della consapevolezza. L’Inter strapazza la Juventus (…). Sembra il passaggio di consegne tra la vecchia regina e quella nuova. I contiani tirano fuori la partita perfetta, bella, intensa, giocata in verticale, nel segno di (…) Nicolò Barella, che firma l’assist (il quinto) per l’1-0 dell’ex Vidal nel primo tempo e chiude il conto a inizio ripresa con un destro rabbioso sotto la traversa. Barella è l’immagine dell’Inter, dinamica, lucida e talentuosa. Affamata, come la vuole Conte. Finalmente continua“.

(Fonte: Corriere della Sera)