Barella, offerta da 60 mln del Newcastle? Ecco cosa trapela da viale Liberazione

Ieri il Telegraph ha riportato la notizia di una presunta offerta del Newcastle per Barella: la reazione dell'Inter

Nella giornata di ieri è trapelata un'indiscrezione dal Telegraph in merito all'interesse concreto del Newcastle per Nicolò Barella. Il club inglese, che si è qualificato alla prossima Champions, punterebbe il centrocampista nerazzurro e sarebbe pronto ad avanzare un'offerta. Dall'Inter, però, arrivano smentite.

"Sempre a proposito di rumors inglesi, ieri ne è rimbalzato un altro in merito a Barella. Il Newcastle, in sostanza, avrebbe messo sul tavolo quasi 60 milioni di euro per acquistare il suo cartellino e l’operazione sarebbe ritenuta fattibile. Da viale Liberazione, però, sono piovute smentite", il commento deciso del Corriere dello Sport.