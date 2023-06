Pedullà – L’Inter conta di tenere Onana. Per Vicario si fa avanti la Fiorentina

Ausilio è a Londra ma per il momento il Chelsea non avrebbe chiesto il portiere nerazzurro: per la cessione servirebbero almeno sessanta mln

Guglielmo Vicario è il portiere che l'Inter prenderebbe in caso di partenza di Onana. In queste ore Ausilio è a Londra ma per adesso il Chelsea non ha richiesto il portiere nerazzurro. Se arrivasse un'offerta di almeno sessanta mln, ha ribadito Pedullà in queste ore, l'estremo difensore dell'Empoli potrebbe essere un candidato per la porta interista.