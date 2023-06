Sky Sports – Newcastle, Tonali non era la prima scelta ma Barella costava troppo

90 mln la richiesta dell'Inter per Barella. Il Newcastle, pare, l'ha ritenuta troppo alta e per questo avrebbe virato su Tonali del Milan. Questo è quanto scrivono in Inghilterra, in particolare su Skysports. Il club inglese, spiega Keith Downie, giornalista del noto canale, sta chiudendo l'affare per il giocatore del Milan.